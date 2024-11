"Let's Dance": Profitänzerin zieht ins Dschungelcamp!

2008 wagte sich bereits "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson (42) ins Dschungelcamp und landete auf dem vierten Platz. Jetzt tritt die nächste Kollegin in ihre Fußstapfen. Laut mehreren britischen Medien ist Otlile "Oti" Mabuse (34), die Schwester von Jurorin Motsi Mabuse (43), in der aktuellen Staffel der britischen Dschungelcamp-Version "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" dabei.