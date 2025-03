"Let's Dance": Quotendrama! Jetzt muss RTL handeln

Nach "DWDL", kämpft "Let's Dance" mit einem spürbaren Einbruch in den Zuschauerzahlen. In der letzten Folge schalteten offenbar deutlich weniger Zuschauer ein als in den vergangenen Jahren, berichtet "Thüringen24" – ein Alarmsignal für RTL und die Produktionsfirma.

Experten vermuten mehrere Gründe für den plötzlichen Quotenrückgang. Einerseits könnte die wachsende Konkurrenz durch Streaming-Plattformen eine Rolle spielen. Immer mehr TV-Fans entscheiden sich gegen lineares Fernsehen und für flexibles Streaming. Andererseits gibt es in der aktuellen Staffel immer wieder Kritik an den Entscheidungen der Jury und dem generellen Show-Format. In Zeiten, in denen der TV-Markt hart umkämpft ist, kann eine falsche Strategie schnell Zuschauer kosten.