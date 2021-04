Let's Dance: Schlammschlacht hinter den Kulissen

So packten die Ex-"Let's Dance"-Tänzer Erich Klann (33) und seine Ehefrau Oana Nechiti (33) in ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" wieder Unglaubliches aus. Selbst Sympathieträger Jorge González (53) bekam diesmal sein Fett weg: Erich fand dessen Kritik an Simon Zachenhuber (22) daneben. Der Boxer und seine Tanzpartnerin hatten zusammen einen Contemporary aufs Parkett gelegt. Doch Jorge meinte, ihm fehle die richtige Technik. Er riet Simon, sich mehr auf seine Schulterlinie zu konzentrieren. "Wenn ich da stehen würde, dann würde ich ihm sagen: 'Aus welchem Finger zauberst du dir solche Wörter und vor allem – woher nimmst du dir das Recht, darüber zu reden'", so Erich. Jorge solle lieber über Frisuren oder Salsa urteilen, findet das Paar.