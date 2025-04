"Let's Dance": SelfieSandra am Ende – "raubt mir alle Nerven"

Autsch! Das klingt nach einer harten Woche. Kein Wunder, wartet doch eine ganz besondere Challenge auf die Paare. Denn nicht nur kehrt der Discofox-Marathon zu "Let's Dance" zurück, es gibt auch eine Neuerung: In Show 7 warten die "Iconic Let's Dance Dances" auf die Kandidaten. Sprich: Die Duos müssen am Freitag Tänze zeigen, die in den vergangenen Staffeln besonders in Erinnerung geblieben sind. Wir sind gespannt, welche Performance Sandra und Zsolt hinlegen werden...