"Let's Dance": Selfiesandra völlig am Ende – "diese Woche ist besonders schlimm"

Der Trainingsalltag zehrt an den Kräften der "Let's Dance"-Stars – besonders in Show 6, wenn gleich zwei Choreografien auf dem Programm stehen. Für Selfiesandra, die sich bislang tapfer durch jede Show gekämpft hat, ist diese Woche offenbar besonders kräftezehrend.

"Dinge kosten mich momentan so viel Kraft", gesteht sie ehrlich in ihrer Instagram-Story. Selbst simple Aufgaben wie Duschen oder Wäschewaschen fühlen sich aktuell wie unüberwindbare Hürden an. Der Grund dafür liegt auf der Hand: das intensive Training für die neue Liveshow.