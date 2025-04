Christina Hänni: Bittere Tränen nach "Let's Dance"! "Habe angefangen zu heulen"

Trotzdem hat die dunkelhaarige Schönheit einen Moment gebraucht, um das frühe Aus zu verkraften. Besonders beim Wiedersehen mit ihrer Tochter wurde sie von ihren Gefühlen überwältigt. "Ich sag’s wie es ist: Ich bin durch die Tür, hab sie genommen und habe angefangen zu heulen", gibt sie zu. "Es ist wirklich so: Wenn du drin bist in den Projekten, bist du voll konzentriert, du bist abgelenkt, du merkst es in dem Moment nicht so. Klar habe ich euch beide vermisst, aber ich war auch voll in dem Projekt, wir haben ja immer gefacetimt", plaudert sie im Gespräch mit Ehemann Luca Hänni (30) aus. "Aber wenn man dann da ist, dann ist es schon echt schön. Als ich sie im Arm hatte, war völliges K.o. bei mir."