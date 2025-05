"Let's Dance": Sorge um Taliso Engel – "Es ist sehr schwierig"

Wie groß die Herausforderung ist, zeigt sich im Training mit Tanzpartnerin Patricija Ionel (30). Der sehbehinderte Athlet, der sich zu großen Teilen auf sein Körpergefühl und Patricijas Führung verlassen muss, stößt in dieser Woche an seine Grenzen. Als sie ihn fragt, wie es ihm gehe, antwortet er erschöpft: "Nicht so gut. Der Tanz killt mich diese Woche!"