"Let's Dance": Erleichtert über erneutes Show-Aus? Bilder sind eindeutig

Ganz vorbei ist die aktuelle Staffel für Valentin und Renata allerdings nicht. Wie in den vergangenen Jahren dürften beide weiterhin in den spektakulären Show-Openings mitwirken. Dort kommen neben den aktuellen auch ausgeschiedene Profitänzer:innen oder Profis, die in dieser Staffel gar nicht zum Cast gehören, zum Einsatz. Ein Wiedersehen mit dem beliebten Tanzpaar ist also sehr wahrscheinlich.