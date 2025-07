"Let's Dance"-Star Christina Hänni ganz emotional: "Ich bin noch nicht bereit dafür"

So verliebt Christina und Luca in ihr Kind sind, so sehr interessiert die Fans natürlich eine Frage besonders: Wollen die beiden weiteren Nachwuchs? Vor einiger Zeit haben die beiden genau das in ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" beantwortet. "Genießt doch erst mal, dass wir das erste Kind haben", so Christina. "Es klappt gerade so und super mit einem Kind." Das System würde aktuell mit einem weiteren Kind "zusammenbrechen". "Wir müssten radikal sehr, sehr viel ändern, damit ein zweites Kind jetzt, wenn es jetzt schon da wäre, machbar wäre", erklärte die 35-Jährige.