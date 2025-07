"Lets Dance"-Star Evgeny Vinokurov kommen Zweifel: "Die Wahrheit: …"

Eine Aussage, die Evgeny "direkt ins Herz" getroffen hat. "Ich musste erstmal schlucken. Und dann lachen. Und dann nachdenken", gesteht er. Der 34-Jährige weiß, dass er viel arbeitet und sich etwas Wichtiges aufbaut. "Aber was bringt’s, wenn ich dabei die Momente verpasse, in denen mein Kind mir einfach nur ein Auto zeigen will? Oder tanzen will. Oder kuscheln", fragt er sich.