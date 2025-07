"Let's Dance"-Star frisch verliebt: Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

In einem Interview mit der Zeitschrift "Woche heute“ bestätigte Ben Zucker, dass er aktuell in einer Beziehung ist. "Es geht mir sehr gut. Mein Liebesleben ist momentan entspannt. Glücklich vergeben", verriet er. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, bleibt jedoch geheim. Der Sänger hat Konsequenzen aus der Vergangenheit gezogen: "Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn meine Partnerin nicht mehr so in die Öffentlichkeit gezerrt wird.“