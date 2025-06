"Let's Dance"-Star ist am Ende: Ekaterina Leonova zahlt hohen Preis für Doppel-Sieg

Bereits am 1. Juni schreibt sie in ihrer Story: "Ich sitze gerade im Hotelzimmer, schaue auf den Pokal und kann immer noch nicht realisieren, was in den letzten Wochen passiert ist." Ihr Abschied aus dem Kölner Hotel, das monatelang ihr Zuhause war, fällt ihr sichtlich schwer: "Ich habe in diesem Hotelzimmer so viele Monate gelebt … und heute muss ich raus."