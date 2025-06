Bitteres Aus nach Siegessträhne? Ekaterina Leonovas "Let's Dance"-Job steht auf der Kippe

Ihr Weg war nie einfach: Nach drei Siegen in Folge (2017 mit Gil Ofarim, 2018 mit Ingolf Lück und 2019 mit Pascal Hens) und dem Gewinn der Profi-Challenge legte sie eine zweijährige Pause ein. Doch das lag nicht nur an ihrer Beliebtheit, sondern auch an Problemen mit ihrem Aufenthaltsstatus in Deutschland.