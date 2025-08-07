Die Nachricht über den Tod von Ulli Potofski erschüttert derzeit viele Weggefährten. Besonders ergreifend: der Abschiedsbeitrag von Kathrin Menzinger, die 2016 mit dem TV-Urgestein bei "Let’s Dance" auf der Bühne stand. In einem sehr persönlichen Instagram-Post würdigt sie ihn als außergewöhnlichen Menschen – und zeigt ihre Trauer mit eindrucksvollen Bildern.