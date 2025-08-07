"Let's Dance"-Star Kathrin Menzinger zollt Ulli Potofski nach Tod Tribut
Mit einem öffentlichen Abschied erinnert sich Profitänzerin Kathrin Menzinger an die gemeinsame Zeit mit Ulli Potofski – und rührt damit viele Fans zu Tränen.
Ulli Potofski und Kathrin Menzinger am 03.03.2016 in Köln beim Training für "Let's Dance".
© IMAGO / Horst Galuschka
Die Nachricht über den Tod von Ulli Potofski erschüttert derzeit viele Weggefährten. Besonders ergreifend: der Abschiedsbeitrag von Kathrin Menzinger, die 2016 mit dem TV-Urgestein bei "Let’s Dance" auf der Bühne stand. In einem sehr persönlichen Instagram-Post würdigt sie ihn als außergewöhnlichen Menschen – und zeigt ihre Trauer mit eindrucksvollen Bildern.
"Einer der wunderbarsten Menschen"
Am Morgen des 7. August 2025 teilt Kathrin Menzinger vier Fotos von sich und Ulli Potofski, die während und nach ihrer gemeinsamen Rumba bei "Let’s Dance" entstanden. Auf dem letzten Bild sind Tränen in ihren Augen zu sehen.
In ihrer emotionalen Bildunterschrift heißt es:
"Ich durfte 2016 mit ihm bei Let’s Dance tanzen – und diese gemeinsame Reise gehört zu den bewegendsten, die ich in dieser Sendung je erleben durfte."
Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr der Rumba-Auftritt, in dem sie gemeinsam eine rührende Vater-Tochter-Geschichte erzählten: "Ich hatte Tränen in den Augen, weil es so berührend war."
Publikumsliebling trotz Jury-Tiefstwerten
Tatsächlich gehörte Ulli Potofski in Staffel 9 der beliebten Tanzshow nicht zu den stärksten Tänzern. Dennoch entwickelte er sich zum Publikumsliebling. Kathrin erinnert sich: "Woche für Woche haben wir Rekorde mit den niedrigsten Jurywertungen aller Zeiten aufgestellt – und sind trotzdem immer weitergekommen."
Ulli Potofski durfte 2016 nach seinem ersten Show-Aus überraschend zurückkehren, nachdem Franziska Traub verletzungsbedingt ausgeschieden war. Trotz teils vernichtender Jurykritik hielt ihn das Publikum bis in die neunte Liveshow im Rennen – ein seltener Fall in der Geschichte der Sendung.
Das Publikum habe laut Menzinger gespürt, was für ein Mensch Ulli war: "Er war vielleicht nicht der talentierteste Tänzer, aber ganz sicher einer der wunderbarsten und besondersten Menschen, die jemals auf dieser Bühne standen."
Ulli Potofski: Mehr als nur ein Tanzpartner
Auch nach dem Ende der Show blieb der Kontakt bestehen. Kathrin schreibt über die gemeinsame Verbindung: "Ulli hatte diese ruhige, liebenswerte Art, die sofort das Herz erreicht hat."
Sie beschreibt ihn als klug, humorvoll und einfühlsam: "Ich habe viel von ihm gelernt, und er wird mir sehr fehlen."
Mit bewegenden Worten verabschiedet sie sich:
"Lieber Ulli, ich hoffe, du bist gut angekommen. Und dass du weißt, wie viele Herzen du berührt hast. Es war mir eine Ehre, mit dir tanzen zu dürfen."
Weitere "Let’s Dance"-Stars trauern
Menzingers Worte treffen auch bei anderen "Let's Dance"-Stars einen Nerv. Malika Dzumaev reagiert gerührt: "So bewegende Worte! Ruhe in Frieden, lieber Ulli", schreibt sie unter Menzingers Beitrag. Auch Isabel Edvardsson nimmt Abschied: "Ruhe in Frieden, lieber Uli und was für ein schönen Text, liebe Kathrin!"
Am 3. August 2025 verstarb der beliebte Moderator nach langer, schwerer Krankheit. Sein Vermächtnis: Menschlichkeit, Humor und Herz.