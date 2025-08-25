"Let’s Dance"-Star Malika Dzumaev: Emotionales Comeback – doch Fans müssen weiter bangen
Malika Dzumaev feiert ihr emotionales Comeback: Der "Let’s Dance"-Star verrät, wie schlecht es ihr nach der Operation wirklich ging – und warum sie trotzdem voller Hoffnung nach vorn blickt.
Malika Dzumaev, hier 2024 bei einem "Let's Dance"-Auftritt, meldet sich zurück.
© IMAGO / Panama Pictures
"Ich durfte als Gast bei der GOC in Stuttgart dabei sein und habe es genossen, wieder mal unter die Leute zu kommen. Es geht mir langsam wieder besser und ich versuche, immer mehr im Leben anzukommen …"
Mit diesen Worten meldete sich "Let’s Dance"-Liebling Malika Dzumaev am Wochenende in ihrer Instagram-Story zurück – und erklärte in den dazugehörigen Videos auch, wie hart ihr Weg nach der schweren Verletzung wirklich war.
Schon seit Monaten ist die Profitänzerin außer Gefecht gesetzt, nachdem sie an der Halswirbelsäule operiert werden musste. Nun gewährte sie ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt – und macht damit deutlich, dass die Heilung noch längst nicht abgeschlossen ist.
Malika Dzumaev noch immer angeschlagen
Malika erzählte ihren Follower:innen offen, dass sie nach wie vor vorsichtig ausprobiert, was ihr Körper bereits zulässt – und was eben noch nicht möglich ist. "Ganz gesund bin ich noch nicht, die Heilung dauert, aber ich probiere vorsichtig aus, was geht und was jetzt noch nicht möglich ist. Es wird schon wieder!!! Möchte nur noch nach vorne schauen!", schrieb sie hoffnungsvoll.
Für ihre Community ist klar: Hinter diesen optimistischen Worten steckt ein langer, schmerzhafter Prozess, den viele bisher wohl unterschätzt hatten.
"Danke, dass du durchgehalten hast" – Ein sehr persönlicher Post
Kurz nach ihren Storys veröffentlichte Malika ein Schwarz-Weiß-Foto in ihrem Feed, das sie selbstbewusst mit erhobenem Kopf zeigt. Dazu schrieb sie bewegende Worte, die vielen Fans Gänsehaut bescherten:
"Heute sage ich DANKE zu jemand anderen … nämlich meinem Körper & mir selbst. Danke, dass du in den letzten Wochen so stark warst!! Danke, dass du durchgehalten hast, auch wenn es schwer war!! Danke, dass du Schritt für Schritt heilst!!"
Mit diesem Posting blickt die Tänzerin zurück auf den Tag, der ihr Leben veränderte: "Genau heute vor zwei Monaten wurde ich an der Halswirbelsäule operiert und dann stand die Welt für mich ganz still."
Trotz aller Fortschritte macht sie klar: Der Weg zur vollständigen Genesung ist noch lang.
Bitter für Fans: Tour-Aus im November?
Während Malika Schritt für Schritt zurück ins Leben findet, steht für viele Fans eine große Frage im Raum: Wird sie bei der "Let’s Dance"-Livetour 2025 dabei sein?
Bislang sieht es leider nicht danach aus. Schon jetzt gilt als wahrscheinlich, dass die Profitänzerin im November 2025 nicht mittanzen kann. Für ihre treuen Anhänger ist das ein schwerer Schlag – schließlich gehört Malika zu den beliebtesten Profis der Show.
Doch so mancher Fan gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich bis dahin vielleicht doch noch ein kleines Wunder ereignet.