"Let’s Dance"-Star Malika Dzumaev: Emotionales Comeback – doch Fans müssen weiter bangen

Malika erzählte ihren Follower:innen offen, dass sie nach wie vor vorsichtig ausprobiert, was ihr Körper bereits zulässt – und was eben noch nicht möglich ist. "Ganz gesund bin ich noch nicht, die Heilung dauert, aber ich probiere vorsichtig aus, was geht und was jetzt noch nicht möglich ist. Es wird schon wieder!!! Möchte nur noch nach vorne schauen!", schrieb sie hoffnungsvoll.