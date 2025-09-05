“Let’s Dance“-Star Malika Dzumaev zurück im Training: “Ein kleines Stück Freiheit“
Malika Dzumaev bewegt mit einem emotionalen Update: Der “Let’s Dance“-Star verrät, wie sie sich nach ihrer Operation zurück in ihr altes Leben kämpft.
Malika Dzumaev, hier 2024 bei einem "Let's Dance"-Auftritt, meldet sich zurück.
© IMAGO / Panama Pictures
Gute Nachrichten von “Let’s Dance“-Liebling Malika Dzumaev! Auf Instagram verriet die 34-Jährige, dass sie “langsam wieder mit dem Sport angefangen“ hat. Monatelang war die Profitänzerin außer Gefecht gesetzt, nachdem sie an der Halswirbelsäule operiert werden musste.
Doch vor knapp vier Wochen wagte sie einen vorsichtigen Start zurück in ihr altes Leben, der alles andere als leicht war. “Ich musste lernen, meinem Körper neu zu vertrauen und die Ängste vor Bewegung überwinden“, schreibt Malika.
Ihr Durchhaltevermögen hat sich ausgezahlt, denn sie hat schon große Fortschritte gemacht: “Wieder unterrichten zu können, mich fast normal zu bewegen & nicht immer auf Hilfe angewiesen zu sein ist für mich als Profitänzerin wie ein kleines Stück Freiheit“, verrät sie ihren Followern auf Instagram.
Schritt für Schritt zurück zur Normalität
Erst vor Kurzem feierte Malika ein kleines Comeback in der Tanzwelt. "Ich durfte als Gast bei der GOC in Stuttgart dabei sein und habe es genossen, wieder mal unter die Leute zu kommen.
Es geht mir langsam wieder besser und ich versuche, immer mehr im Leben anzukommen." Mit diesen Worten meldete sich der “Let’s Dance“-Star kürzlich in ihrer Instagram-Story zurück und deutete in diesem Zuge bereits an, dass sie auf dem Weg der Besserung ist.
“Ganz gesund bin ich noch nicht, die Heilung dauert, aber ich probiere vorsichtig aus, was geht und was jetzt noch nicht möglich ist. Es wird schon wieder!!! Möchte nur noch nach vorne schauen!", schrieb sie hoffnungsvoll. Für ihre Community ist klar: Hinter diesen optimistischen Worten steckt ein langer, schmerzhafter Prozess, den viele bisher wohl unterschätzt hatten.
"Danke, dass du durchgehalten hast" – Ein sehr persönlicher Post
Kurz nach ihren Storys veröffentlichte Malika ein Schwarz-Weiß-Foto in ihrem Feed, das sie selbstbewusst mit erhobenem Kopf zeigt. Dazu schrieb sie bewegende Worte, die vielen Fans Gänsehaut bescherten:
"Heute sage ich DANKE zu jemand anderen … nämlich meinem Körper & mir selbst. Danke, dass du in den letzten Wochen so stark warst!! Danke, dass du durchgehalten hast, auch wenn es schwer war!! Danke, dass du Schritt für Schritt heilst!!"
Mit diesem Posting blickt die Tänzerin zurück auf den Tag, der ihr Leben veränderte: "Genau heute vor zwei Monaten wurde ich an der Halswirbelsäule operiert und dann stand die Welt für mich ganz still."
Trotz aller Fortschritte macht sie klar: Der Weg zur vollständigen Genesung ist noch lang.
Bitter für Fans: Tour-Aus im November?
Während Malika Schritt für Schritt zurück ins Leben findet, steht für viele Fans eine große Frage im Raum: Wird sie bei der "Let’s Dance"-Livetour 2025 dabei sein?
Bislang sieht es leider nicht danach aus. Schon jetzt gilt als wahrscheinlich, dass die Profitänzerin im November 2025 nicht mittanzen kann. Für ihre treuen Anhänger ist das ein schwerer Schlag – schließlich gehört Malika zu den beliebtesten Profis der Show.
Doch so mancher Fan gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich bis dahin vielleicht doch noch ein kleines Wunder ereignet.