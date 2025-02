"Let’s Dance"-Star Malika Dzumaev: Ist das eine Liebeserklärung?

Oder vermisst Malika etwa ihren Ex-Partner Zsolt? Während der letzten "Let's Dance"-Staffel waren die beiden noch ein Paar, mittlerweile gehen sie jedoch getrennte Wege. Die Fronten scheinen allerdings nicht völlig verhärtet zu sein – immerhin kommentierte Zsolt ihren Post mit einem lachenden Emoji.

Unter den Schnappschüssen befindet sich auch ein Foto mit Glücksguru Biyon Kattilathu (40). "Immer noch Muskelkater vom Quickstep…", kommentierte er augenzwinkernd.

Ob Malikas Herz für einen der Männer schlägt, bleibt ungewiss. Sicher ist jedoch, dass sie sich riesig auf die neue Staffel von "Let's Dance" freut. "Ich kann kaum in Worte fassen, wie aufgeregt und gespannt ich bin. Was wird uns erwarten, welche Geschichten werden wir schreiben und wohin wird die Reise gehen?? Ich weiß nur eins: Ich freue mich so sehr, alle wiederzusehen und wieder zusammen zu tanzen."

Fest steht: Die 17. Staffel von "Let's Dance" hat Malika verändert. Warum? Das wird ihr Geheimnis bleiben!