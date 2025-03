"Let's Dance"-Star Renata Lusin: Zu viel? Vor Show 4 kommt sie an ihre Grenzen

Stella wurde am 21. März 2024 geboren – genau ein Jahr später muss Mama Renata trotz Feierlaune früh ins "Let's Dance"-Studio, denn am heutigen Freitag steht die nächste Live-Show an. "Wir freuen uns einfach sehr auf morgen, auf Stellas Geburtstag und unseren Tanz, ich hoffe, es klappt alles", sagte sie am Donnerstagabend erschöpft in ihrer Instagram-Story. Ihre To-do-Liste? Ziemlich lang! Proben, Vorbereitungen für den großen Abend und natürlich auch zuckerfreie Muffins, die sie noch schnell abholen musste.