Renata und Valentin Lusin: Zweites Kind für die "Let's Dance"-Stars? Jetzt spricht sie Klartext

Renata gibt in ihrem Post einen offenen Einblick in ihre Gefühle und erzählt von den schwierigen Erfahrungen, die sie und Valentin durchlebt haben, bevor sie Stella endlich in ihren Armen halten durften. Sie spricht von den drei Fehlgeburten, die sie durchlitten, und wie diese Erlebnisse ihre Einstellung zur Familienplanung verändert haben:

"Ehrlich gesagt, wollen wir nichts mehr im Voraus planen, um nicht wieder so hart enttäuscht zu werden, wie wir es nach den drei Fehlgeburten erlebt haben. Wenn es das Schicksal will und uns ein weiteres Kind beschert, freuen wir uns darauf. Aber wir sind auch schon jetzt unendlich dankbar, Eltern von Stella zu sein."