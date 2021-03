"Let's Dance"-Star Senna Gammour: Tränen vor laufender Kamera

Eigentlich kennen wir Senna vor allem als schlagfertig und nicht auf den Mund gefallen. Ihre weiche Seite zeigt sie kaum. Bis jetzt. Denn nun kullern im Interview mit RTL ganz plötzlich die Tränen. Doch was ist passiert?

Ausgerechnet ihr Tanzpartner Robert Beitsch bringt die Sängerin nun zum weinen. Denn der hat sehr rührende Worte für seine Tanzpartnerin. "Senna ist ein ganz ganz tiefgründiges Mädchen, mit ganz viel Erfahrung schon. eine Frau, kein Mädchen. [...] Und wir reden über ganz viele tiefgründige Sachen - übers Leben, über was passiert, über Sachen, die einen beschäftigen und sie hat so ein Mantra Leuten was zu geben. Sie will anderen Menschen was geben und sie bestärken und das finde ich sehr, sehr stark. Deswegen: Ich bin so froh, dass ich mit ihr tanzen darf und jeder Tag ist eine Bereicherung.

