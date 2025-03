"Let's Dance": Taliso Engel am Ende? Training bringt ihn an seine Grenzen

Für alle verbliebenen Kandidaten wird es in Show 4 noch anstrengender: Neben dem üblichen Einzeltanz müssen sie zusätzlich einen Gruppentanz einstudieren. Das bedeutet für Taliso und seine Mitstreiter: mehr Training, längere Einheiten und noch höhere körperliche Belastung.

Dass ihn dieses intensive Pensum an seine Grenzen bringt, macht Taliso Engel in seiner Instagram-Story deutlich. Am Dienstagabend – nach einem bereits langen Trainingstag – meldete er sich erschöpft bei seinen Fans: "Ist natürlich auch hart nach dem langen Training für den Einzeltanz sich nochmal aufzuraffen und ins Fitnessstudio zu gehen und weiter zu trainieren."

Denn genau das wartete nun noch auf ihn: eine Extraeinheit für den Gruppentanz. Für Erholungspausen bleibt da keine Zeit..