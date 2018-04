Wenn die Promis das erste mal auf dem Parkett von "Let's Dance" stehen, weiß kaum jemand, was passiert. Wer wird alle umhauen, wem wurde das Tanztalent in die Wiege gelegt und wer hat dann doch zwei linke Füße? Doch eines ist von Anfang an klar - bei "Let's Dance" purzeln auf jeden Fall! Auch in dieser Staffel specken die Stars schon ordentlich ab. Allen voran: Iris Mareike Steen!

Iris Mareike Steen: Die Kilos purzeln!

Wie RTL berichtet, hat die Schauspielerin schon knapp zehn Kilo verloren! Niccht schlecht, dabei geht es gerade mal in die fünfte Live-Show! Und nicht nur die Kilos verschwinden - Iris Mareike Steen hat auch deutlich Muskeln vorzuweisen! "Armmuskeln hatte ich tatsächlich vorher schon, aber es war auch mehr drüber. Wir nehmen alle ab. Natürlich macht man unglaublich viel Sport, noch dazu einen Sport, den der Körper nicht gewohnt ist. Dann purzeln die Kilos nochmal intensiver", verrät sie stolz im Interview.

Bei "Let's Dance" purzeln die Pfunde!

Schon den vergangegen Staffeln konnten die Promis bei "Let's Dance" einiges abspecken. Faisal Kawusi nahm 15 Kilo ab, Maite Kelly schaffte immerhin neun Kilo und Thomas Drechsel schied mit sechs Kilo weniger aus der Show aus.