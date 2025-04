"Let's Dance": Vor den "Magic Moments" – ausgerechnet SIE brachte den Durchbruch

Die achte Show der aktuellen "Let's Dance"-Staffel hatte es in sich: Während Christine Neubauer (62) mit einem starken Comeback überraschte und Fabian Hambüchen (37) laut Jury seine bisher schwächste Leistung zeigte, stahl sich eine andere still und leise in den Favoritenkreis: Marie Mouroum (32). Ihr Auftritt in der Partner-Switch-Ausgabe veränderte alles für sie – und könnte zum Wendepunkt der Staffel werden.