Let's Dance: Wirbel hinter den Kulissen - Rauswurf, Enttäuschung und viele Tränen

Ein Schicksal, das auch Ekaterina Leonova (33) erfahren musste: Dreimal gewann sie die Show in Folge – seit 2019 ist sie plötzlich weg vom Fenster. Für die Russin selbst und für ihre Anhänger kaum zu begreifen. "Seid nicht enttäuscht, ich habe so tolle Erinnerungen an die vielen Jahre, auf die ich gern zurückschaue", schrieb sie im Netz den Tränen nahe. Ein Gefühl, dass auch das "Let‘s Dance"-Traumpaar Erich Klann (33) und Oana Nechiti (33) sowie TV-Liebling Regina Luca (32) nach ihrem "Let's Dance"-Aus nachempfinden können. "Ich verstehe RTL nicht, dass sie sie dieses Jahr schon wieder nicht nehmen konnten?", heißt es von ihren Fans entrüstet. Scheint so, als müssten die geliebten Tanz-Urgesteine mit Absicht das Parkett räumen, um Platz für die Neuen zu schaffen …