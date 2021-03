Luca Hänni & Christina Luft: Trennung nach nur einem Jahr

Zwölf Jahre lang war sie mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (31) zusammen, bis zur Bekanntgabe ihrer Trennung im Sommer 2017 sogar mit ihm verlobt. In der vorigen Staffel kehrte das Liebesglück zurück – in Gestalt von Luca, der ihr als Promi-Partner zugeteilt wurde. Die Chemie stimmte von der ersten Sekunde an. Bei jeder Performance vibrierte förmlich die Luft, und die glühenden Blicke, die beide auf der Bühne vor einem Millionen-Publikum austauschten, sagten mehr als tausend Worte. Der heiße Flirt war nicht gespielt, sondern mehr als echt: Noch während der Staffel trennte sich Luca von seiner Freundin Michèle, wenig später, nach wochenlangem Versteckspiel, kam er dann auch offiziell mit Christina zusammen …

Seitdem verströmen die beiden innige Harmonie und pures Liebesglück. Zwar pendelt das Paar zwischen Zürich und Köln, doch es gab bislang kaum einen Tag, den Christina und Luca ohneeinander verbrachten. Doch damit ist jetzt Schluss – denn auf die Turteltauben warten gleich zwei Herausforderungen. Bei "Let's Dance" wird Christina die nächsten drei Monate komplett eingespannt sein, ein krasses Kontrastprogramm zur exklusiven Zweisamkeit des vergangenen Corona-Jahres. Und dann kommt natürlich das Thema Eifersucht ins Spiel. Für Luca angeblich kein Problem. Er und Christina seien erfahren im Show-Business und könnten gut damit umgehen, behauptet er tapfer. Will aber sein "Bambi" vorsichtshalber trotzdem möglichst im Auge behalten, wie er im Interview, laut "Closer" betonte: "Ich werde sie unterstützen und versuchen, mit dabei zu sein. Ich habe ja den Vorteil, dass ich von überall ein bisschen arbeiten kann." Will er seiner Freundin wirklich nur den Rücken stärken oder nicht doch ein bisschen auf sie aufpassen? Vertrauen ist zwar gut, aber Kontrolle manchmal vielleicht doch besser …