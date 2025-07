Leyla Lahouar: 2 Tage vor der Hochzeit! Sie muss ins Schmerzzentrum

Trotz des Schocks: An den Hochzeitsplänen ändert sich nichts. Schon am 5. Juli wird standesamtlich geheiratet, die große Zeremonie folgt dann am 30. August an der malerischen Amalfiküste in Italien. Und das Beste: Die Öffentlichkeit darf mitfeiern! Denn wie bereits bestätigt wurde, wird "Bild" die Traumhochzeit exklusiv begleiten und dokumentieren, von den Vorbereitungen bis zum Ringtausch unter der italienischen Sonne.