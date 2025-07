Leyla Lahouar klärt auf: Bezahlt sie ihre Hochzeit nicht selbst?

Der Countdown läuft! Schon am 5. Juli geben sich Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) standesamtlich das Ja-Wort. Am 30. August findet dann die große Traumhochzeit an der Amalfiküste statt. Und die darf jeder ganz exklusiv miterleben: Denn "Bild" begleitet die Turteltauben an ihrem großen Tag.