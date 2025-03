Leyla Lahouar: Fündig geworden! Sie zeigt ihre Hochzeitskleider

Am 30. August wird es endlich so weit sein: Mike Heiter und Leyla Lahouar geben sich das Ja-Wort – und das nicht irgendwo, sondern an der malerischen Amalfiküste in Westitalien. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, und das Paar hat angekündigt, dass nicht nur ihre Familie und Freunde vor Ort sein werden. Auch ihre Fans dürfen dieses besondere Ereignis live miterleben! Die Zeremonie wird als Livestream übertragen und für alle, die noch tiefer in die Vorbereitungen eintauchen möchten, gibt es eine vierteilige Doku-Soap mit dem Titel "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" auf "Bildplus". "Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen", erklärten die beiden in einem Interview bei "Let's Dance". Fans dürfen sich also auf einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Hochzeitsvorbereitungen freuen – von der Verlobungsfeier bis hin zu den Junggesellenabschieden.