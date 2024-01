Leyla Lahouar: "Für mich sind alle Prüfungen schrecklich" - So tickt der Dschungelcamp-Star!

Am 19. Januar 2024 ist es endlich so weit: Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" geht in eine neue Runde. Mit von der Partie ist Reality-Star Leyla Lahouar (27), die Deutschland mit ihrer Teilnahme zeigen will, was in ihr steckt. Wäre da nicht ihre Angst vor den "Krabbelviechern", wie sie InTouch Online im Interview verrät.