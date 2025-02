Leyla Lahouar: Integrationshelferin! So heftig hat sich ihr Leben verändert

Bevor sie durch zahlreiche Reality-Shows und das Dschungelcamp bekannt wurde, hatte Leyla Lahour einen ganz anderen Beruf. Sie war als Integrationshelferin tätig und betreute ein Mädchen mit besonderen Bedürfnissen. "Ich hatte eine Schülerin, die ich betreut habe", erinnert sie sich im "Let's Dance Podcast". Ihre Aufgabe war es, das Mädchen in der Schule zu unterstützen und durch den Alltag zu begleiten.

"Also für mich war das richtig, richtig schön. Weil ich einfach weiß: Da ist so ein kleiner, hilfloser Mensch in dem Sinne, und ich kann ihr einfach helfen, schön durch den Schulalltag zu kommen." Noch heute steht sie mit ihrer ehemaligen Schützling in Kontakt. Erst vor wenigen Monaten erreichte sie eine Nachricht: "Sie hat mir vor ein paar Monaten von dem Handy ihrer Mama geschrieben, dass sie mich vermisst. Und wie es mir so geht und dass sie mich im Fernsehen gesehen hat. [...] Die hat auch immer zu allen stolz gesagt: Das ist meine Helferin."