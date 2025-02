Leyla Lahouar früher: Diese Beauty-Eingriffe hat sie wirklich machen lassen

Leyla Lahouar (28) hat sich einen Namen in der Reality-Welt gemacht. Angefangen bei der RTL-Show "Ex on the Beach", über "Der Bachelor" bis hin zum Dschungelcamp und "Promi Big Brother". Die 28-Jährige ist seit 2022 im TV zu sehen und hat seitdem eine große optische Verwandlung hingelegt! Was Leyla wirklich alles an sich hat machen lassen, erfahrt ihr hier.