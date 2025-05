Mike Heiter & Leyla Lahouar: "Besoffen und sauer" – Steckt DAS hinter den Fremdgeh-Vorwürfen?

Mit den Betrugsvorwürfen hat Leylas "Informantin" einen Nerv getroffen. "Wenn man halt schon mal betrogen wurde von einem Ex-Partner und weiß, was man da durchlebt hat, dann läuten die Alarmglocken halt etwas schlimmer als wenn man in so einer Thematik noch nicht gebrandmarkt ist", so die 28-Jährige.