Leyla Lahouar: Liebes-Pleite? "Mike bekommt langsam die Krise mit mir"

Der Schock sitzt immer noch tief. Vor einigen Tagen wurden Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) in einen Autounfall verwickelt. Zum Glück sind die beiden mit leichten Verletzungen davongekommen. Doch jedes Mal, wenn sie in ein Auto steigen, fühlt es sich aktuell noch sehr merkwürdig an. Das Paar will sich natürlich nicht von der Angst beherrschen lassen, doch das mulmige Gefühl können Mike und Leyla einfach nicht ablegen ...