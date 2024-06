Leyla Lahouar: Skandal wegen ihrer Eidechsenleder-Tasche! Geht sie damit zu weit?

Auch die bekennende Veganerin Tessa Bergmeier (34) kommentiert den Post wütend: "Ich finde es sehr schade, dass du dich nicht mit der Thematik auseinandersetzt, aus was für einem Material diese Handtasche gefertigt ist und, wie brutal unschuldige Individuen für diese Tasche gestorben sind. (...) Ich wünsche dir mehr Bewusstsein und Achtsamkeit in dem Sinne als hier mit deiner 4800 Euro-Tasche zu flexen. (...) Ich frage mich, wie man da noch gut nachts schlafen kann. Mal abgesehen von dem unnötigen Geld, was du ausgegeben hast, mit dem man viel Gutes hätte tun können." Und was sagt Leyla? Die hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert, zeigt sich stattdessen lieber im Luxus-Urlaub mit Mike...

