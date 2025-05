Leyla Lahouar verrät, was beim JGA wirklich geschah

Was Fans an Leylas Entschuldigungsvideo irritiert: Die Ex-Dschungelcamperin gibt an, nicht auf dem Schirm gehabt zu haben, dass sie ihren Schmerz im Netz geteilt habe. "Ich habe vergessen [...] dass ich nicht mit meinen Freunden Facetime mache, wisst ihr, was ich meine?", so ihre tränenreiche Rechtfertigung. Was sie besonders schmerzt: Mike sei kein Fremdgeher, werde aber nun im Netz als solcher beschimpft.