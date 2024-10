Liam Payne: Letztes Video vor seinem Tod aufgetaucht!

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Die Welt steht unter Schock! "One Direction"-Star Liam Payne (†31) ist tot. Der Sänger ist aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires (Argentinien) gestürzt. Laut der örtlichen Polizei habe er "sehr schwere Verletzungen erlitten." Die Rettungssanitäter versuchten, ihn wiederzubeleben, doch er verstarb noch am Unfallort. Dabei hatte Liam noch so viele Pläne.