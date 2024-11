Liam Payne: Seine Ex teilt wichtige Worte nach seiner Beerdigung

Es war eine erschütternde Nachricht für viele, als im Oktober bekannt wurde, dass One-Direction-Star Liam Payne (✝31) verstorben ist. Wenige Tage nach seiner Beerdigung meldete sich seine Ex-Freundin Danielle Peazer (36) in einer emotionalen Instagram-Story zu Wort. Dabei erklärte sie, warum sie in letzter Zeit so wenig auf Social Media aktiv war.