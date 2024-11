Liam Payne: Neue Details! Jetzt spricht ein Angeklagter

Nach dem tragischen Tod von Liam Payne (†31) am 16. Oktober 2024 stehen die Ermittler:innen noch immer vor einem Rätsel: Was genau ist in dem Hotel in Buenos Aires, in dem der Sänger von einem Balkon im dritten Stock gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Zuletzt hat die argentinische Polizei drei Männer im Zusammenhang mit dem Unglück festgenommen.