Liam Payne: Todesursache bestätigt! Daran starb der Sänger

Am 16. Oktober brach für unzählige "One Direction"-Fans eine Welt zusammen. Ihr Idol Liam Payne starb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Ein tragischer Vorfall, der die ganze Welt bewegte. Der Sänger wurde nur 31 Jahre alt. Bis heute wird spekuliert, was wirklich in dem Hotelzimmer passiert ist. Nun gibt es zumindest in einem Punkt Gewissheit: Über die Todesursache.