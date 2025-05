Liebes-Aus bei "Temptation Island"-Paar! Rebecca und Gök sind getrennt

Am 18. Mai machten sowohl Rebecca als auch Gök ihre Trennung auf Instagram öffentlich. In einem gemeinsamen Schritt, aber mit unterschiedlicher Darstellung der Situation. Gök schreibt in seiner Story: "Rebecca und ich haben uns dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine besondere Zeit zusammen, für die ich dankbar bin. Manchmal passt es einfach nicht mehr – und das ist okay."