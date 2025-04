Rebecca Ries & Göktug Göker: Das "Temptation Island"-Baby ist da! Der Name ist ...

Auf ihren Instagram-Kanälen posten Rebecca und Gök ein Foto ihres Neugeborenen, das mit ihnen Händchen hält. Dazu schreiben sie die emotionalen Worte: "Du bist das größte Wunder unseres Lebens. So klein, so zart - und doch hast du mit deiner Ankunft alles verändert. Du hast unser Herz im Sturm erobert, ohne ein einziges Wort zu sagen. Noch nie haben wir so viel Liebe gespürt - eine Liebe, die wir gar nicht in Worte fassen können, weil sie einfach grenzenlos ist. Du bist unser Anfang von allem. Unser größtes Geschenk. Unser Zuhause im Kleinformat. Willkommen in unserer Welt Malik Emilio, du kleines Herz. Wir werden dich für immer lieben, beschützen und begleiten - jeden einzelnen Tag. Deine Mama & dein Papa".