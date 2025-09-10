Liebesglück bei „Hartz und herzlich“?: Pams Herz schlägt für Micky

Während Freunde ihm helfen, die Wohnung leerzuräumen, zeigt sich der 44-Jährige erstaunlich gelassen. „Ich geh da hin und höre mir das Gelaber an und fertig“, sagt er über den Termin beim Jobcenter. Seine Sachbearbeiterin bemüht sich, eine Lösung zu finden – Micky selbst denkt eher daran, kurzfristig bei Freunden unterzukommen.