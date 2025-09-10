Liebesglück bei „Hartz und herzlich“?: Pams Herz schlägt für Micky
In „Hartz und herzlich“ kommt es zum besonderen Moment: Pam aus Rostock und Micky aus Magdeburg treffen erstmals aufeinander. Aus Chatnachrichten wird plötzlich Realität – doch die Liebesgeschichte hat auch Schattenseiten.
Hat diese Liebe eine Chance?
© RTL Zwei
Pamela (58) aus Rostock kennt die Höhen und Tiefen des Lebens. In der RTL-Zwei-Reihe „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ hat sie bereits viel erlebt. Nun sorgt ein Mann aus einer anderen Stadt für Herzklopfen: Micky (44) aus Magdeburg.
Zwischen beiden entwickelte sich in kurzer Zeit eine intensive Verbindung. Sie schrieben täglich, telefonierten stundenlang – und schnell war klar: Das nächste Kapitel muss face to face beginnen.
Erstes Treffen in Groß Klein
Am 22. September ist es soweit: In der neuen Folge lernen sich die beiden zum ersten Mal persönlich kennen. Schon ab dem 15. September gibt es die Episode vorab bei RTL+.
Pam öffnet Micky die Tür zu ihrer Welt und in Groß Klein spüren beide, dass ihre virtuelle Nähe auch in der Realität trägt. Gemeinsam planen sie ein Wochenende am Ostseestrand, Hand in Hand, mit Hoffnung im Herzen. Der Altersunterschied von 14 Jahren scheint sie dabei kaum zu stören.
Mickys Sorgen im Gepäck
Doch während Pam auf Wolke sieben schwebt, bringt Micky Probleme mit nach Rostock. In Magdeburg steht er vor dem Nichts: Weil er den Weiterbewilligungsantrag fürs Bürgergeld nicht rechtzeitig gestellt hat, wurde seine Miete monatelang nicht gezahlt. Nun folgt die Zwangsräumung.
Während Freunde ihm helfen, die Wohnung leerzuräumen, zeigt sich der 44-Jährige erstaunlich gelassen. „Ich geh da hin und höre mir das Gelaber an und fertig“, sagt er über den Termin beim Jobcenter. Seine Sachbearbeiterin bemüht sich, eine Lösung zu finden – Micky selbst denkt eher daran, kurzfristig bei Freunden unterzukommen.
Große Gefühle – oder große Gefahr?
Pam ist bereit, dem Neuanfang mit Micky eine Chance zu geben. Doch manche Beobachter fragen sich: Will er wirklich eine Beziehung oder sucht er vor allem ein neues Dach über dem Kopf?
Noch ist unklar, ob aus der Verbindung eine stabile Partnerschaft entsteht oder ob Pams Herz am Ende enttäuscht wird. Sicher ist jedoch: Die Geschichte zwischen den beiden ist die erste formatübergreifende Lovestory in der „Hartz und herzlich“-Welt.