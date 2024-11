Lilli Hollunder: "Ich brauche eure Hilfe!" – Schauspielerin von Jogger attackiert

Doch damit nicht genug! Wie Lilli erklärt, wollte sie den Angriff nicht auf sich sitzen lassen und beschloss, den Jogger zu verfolgen: "Mann gegen Frau – das ist total ungleich. Es kann nicht sein, dass wir Frauen so etwas einstecken müssen und schweigend nach Hause gehen. So wird sich nie etwas ändern." Gleichzeitig alarmierte die Schauspielerin per Notruf die Hamburger Polizei, bevor sie den Täter zur Rede stellen konnte und es zu einer weiteren Auseinandersetzung kam. "Er packte mich und schubste mich weg! Schrie mich an: 'Stell dich nicht in meinen Weg du Fo***'", schildert Lilli die brutale Situation.