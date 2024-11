Laura Maria Rypa: Nach dem Sport zeigt sie ihre Blutergüsse – Zeitpunkt wirft Fragen auf

Das Wochenende scheint Pietro Lombardis (30) Verlobte Laura Maria Rypa (28)vor allem mit Sport zugebracht zu haben. Sowohl in ihrem Instagram-Feed als auch in ihrer Story veröffentlichte die Blondine Fotos und Videos, die sie bei Übungen am sogenannten Aeriel Hoop zeigen. Dabei räkelt sich die Influencerin in einem Luft-Ring, der an der Decke befestigt ist und vollbringt beeindruckende akrobatische Leistungen.