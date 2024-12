Lilly Forgách: "Um Himmels Willen"-Star mit nur 58 Jahren verstorben

Lilly Forgách begann ihre Schauspielkarriere in München, wo sie ihre Ausbildung absolvierte und sich schnell einen Namen machte. Ihr Filmdebüt feierte sie in der Horror-Komödie "Sieben Monde" an der Seite von Jan Josef Liefers. Es folgten Engagements an hochkarätigen Bühnen, wie dem Residenztheater und dem Volkstheater in München sowie an den Stadttheatern in Regensburg, Nürnberg und Klagenfurt. Seit 1999 war sie festes Mitglied des Metropoltheaters und zuletzt in der gefeierten Literaturadaption "Das achte Leben" zu sehen.

Auch in TV-Klassikern wie "Himmel, Herrgott, Sakrament", "Um Himmels WIllen" der ARD-Reihe "Watzmann ermittelt" und in den ZDF-Hits "Nord Nord Mord" und "SOKO" begeisterte sie ihr Publikum. Ihre letzte Rolle in dem ARD-Drama "Eine Liebe später" zeigt sie als Mutter, die den Verlust ihres Sohnes verarbeitet. In einem früheren Interview sagte Lilly Forgách über das Thema Trauer: "Trauer ist ein Prozess, der niemals endet." Diese Worte erhalten nach ihrem Tod eine noch besondere Bedeutung.