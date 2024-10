Lily Allen: Sie verdient mit irrem Hobby mehr als mit Spotify!

Seit einigen Monaten bietet Lily ihren exklusiven Fuß-Content auf der Abo-Plattform OnlyFans an. Rund 1.000 Follower zahlen jeweils 10 Euro monatlich, um den Content der Sängerin zu sehen – das bringt ihr beachtliche Einnahmen von etwa 10.000 Euro pro Monat ein. Was sie im Vergleich dazu über Spotify verdient, bleibt ein Geheimnis, doch ihre Fußbilder erweisen sich als deutlich lukrativer und stabiler, ein Beweis für die kreative Anpassung der Sängerin an die sich wandelnde Unterhaltungsbranche. "Stell dir mal vor, du bist eine Künstlerin mit fast acht Millionen monatlichen Spotify-Hörern – und verdienst mehr Geld mit 1.000 Menschen, die sich Bilder von deinen Füßen anschauen," schrieb sie.