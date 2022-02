Linda de Mol: Ihr Lügengerüst bricht zusammen!

in Beben erschütterte die TV-Landschaft: Anfang des Jahres wurde die niederländische Version von „The Voice“ auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der Grund: Linda de Mols (57) Freund Jeroen Rietbergen (50), Bandleader von „The Voice of Holland“, und einige seiner Kollegen soll 14 Kandidatinnen und Mitarbeiterinnen am Set sexuell belästigt haben. Neue Schock-Enthüllungen offenbaren, dass er Frauen begrapscht, sexuelle Bemerkungen gemacht und Penis-Fotos verschickt habe. Auch von Vergewaltigung ist die Rede. Linda de Mol trennte sich nach dem Bekanntwerden des Sex-Skandals von ihm. Doch jetzt werden auch Anschuldigungen gegen sie laut:

