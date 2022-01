Linda de Mol: Doppelter Verrat! Hat sie wirklich nichts geahnt?

Ahnte Linda nichts?

Über Jahre hinweg soll Jereon Rietbergen, ehemalige Band-Leiter der TV-Show "The Voice of Holland", mehr als 40 Kandidatinnen und Team-Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben. Die Zudringlichkeiten gingen von anzüglichen Aussagen über Begrabschungen bis hin zu verschickten Fotos seiner Genitalien. Einfach widerlich!

Der Produzent der Show, Lindas Bruder John de Mol, soll bereits 2019 von einem Vorfall in Kenntnis gesetzt worden sein. Eine Frau hatte sich bei dem Produktionsteam beschwert, nachdem Rietbergen ihr anzügliche Nachrichten geschickt hatte. John de Mol drohte seinem Schwager zwar mit einem Rausschmiss, gab ihm aber eine zweite Chance. Ein fataler Fehler, wie sich nun rausstellte. Und seine Schwester Linda wusste von nichts – sagt sie! Erst als der Sex-Skandal jetzt öffentlich wurde, beendete die TV-Moderatorin offiziell die Beziehung.

Aber wie kann das sein? Bereits in Holland soll der Musiker in therapeutischer Behandlung gewesen sein, um sein Sex-Verhalten zu ändern. Und Rietbergen und Linda trennten sich schon einmal, kamen dann aber erneut zusammen. Jetzt ist Lindas Ex heimlich in die USA gereist, um sich wieder einer Sex-Therapie zu unterziehen. Vielleicht ist sie diesmal erfolgreich. Linda hat er aber endgültig verloren.

