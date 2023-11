Linda Evangelista: Trotz verpfuschter Beauty-OP - Sie will sich nicht länger verstecken

Dieses Lächeln, diese Katzenaugen, diese einzigartigen Gesichtszüge machten Linda Evangelista in den 90er-Jahren zum Weltstar. Neben Cindy Crawford, Naomi Campbell und Claudia Schiffer gehörte sie zu den berühmtesten Supermodels und meistfotografierten Frauen der Welt. Doch der Drang nach ewiger Schönheit und jugendlichem Aussehen wurden dem Model beinahe zum Verhängnis. Eine misslungene Schönheitsoperation entstellte ihr Gesicht und ihren Körper. Linda Evangelista versteckte sich. Sie litt an Selbsthass und Depressionen. Bis sie eines Tages entschied: "Ich habe es satt, mich zu verkriechen!" Damit ebnete sie ihren Weg zurück ins Leben.

Am Anfang der Katastrophe stand "ein unkomplizierter Eingriff": Linda Evangelista unterzog sich 2015 einer sogenannten "Fat Freezing"-Behandlung, die bestimmte Körperpartien schlanker machen soll. Doch plötzlich bildeten sich an diesen Stellen harte und schmerzhafte Dellen. Ein Arzt diagnostizierte eine seltene Krankheit, bei der sich Fettzellen auf unerklärliche Weise vermehren – ausgelöst durch den Eingriff. Mit viel Sport und drastischen Diäten versuchte sie, alles in den Griff zu bekommen. Doch nichts half. Für die Mutter eines Sohnes brach eine Welt zusammen. "Ich habe es geliebt, auf dem Catwalk zu sein", blickt die Kanadierin zurück. Die Erkrankung zerstörte "mir meine Lebensgrundlage".