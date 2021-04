Linda Zervakis: Neuanfang auf ProSieben mit dieser Show!

Ihr gewohntes Terrain wird Linda Zervakis 2021 verlassen. Die Moderatorin kehrt den öffentlich-rechtlichen Sendern den Rücken zu und wechselt zum Privatsender ProSieben. Gemeinsam mit Matthias Opdenhövel wird sie ab Herbst 2021 ein nagelneues Nachrichtenjournal moderieren, wie Senderchef Daniel Rosemann in einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch bekannt gab. Das neue Format heißt „Zervakis & Opdenhövel. Live“ und soll in der Primetime zwischen 20:15 und 22:15 Uhr ausgestrahlt werden. Der genaue Starttermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.